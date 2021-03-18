"Сбер" удвоил объем выдачи ипотеки на строительство частных домов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сбербанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале 2021 года, это более чем в два раза превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале 2021 года - как в рамках собственных программ, так и программ с господдержкой. Объем выданных кредитов более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода за прошлый год - 413 млн рублей на ИЖС с учетом господдержки в январе-феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

Интерес россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости растет, факторами роста стали общее снижение ставок по ипотеке, запуск программ на ИЖС, а также меры господдержки, прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв. "С начала года мы получили уже более 10 тысяч заявок на ИЖС в рамках различных программ, что почти на 50% больше, чем за первый квартал прошлого года. Сейчас государство уделяет большое внимание развитию ИЖС, мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением условий и повышением доступности ипотеки на покупку и строительство частных домов", - цитирует его пресс-служба.

В конце февраля сообщалось, что Сбербанк запустил пилотный проект развития ИЖС - застройщик в Липецкой области получит проектное финансирование в размере 0,5 млрд рублей для возведения таунхаусов, а покупатели - льготную ипотеку по ставке от 6,2%. Также отмечалось, что банк планирует предлагать комплексные решения для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - проектное финансирование для застройщиков и льготные условия по ипотеке для покупателей частных домов - во всех регионах России со второго полугодия 2021 года.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что законопроект, который распространит механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Кроме того, Минстрой РФ разрабатывает механизмы ипотечного кредитования объектов ИЖС. По словам Файзуллина, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.