Эксперты подсчитали средний "возраст" квартир для продажи на вторичном рынке

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Средний "возраст" квартир, которые выставлены на продажу на вторичном рынке в России, составляет 31 год. При этом среди городов-миллионников самое новое жилье экспонируется в Краснодаре, а самое старое - в Санкт-Петербурге, такие данные привели в четверг в ЦИАН.

"В Краснодаре продается самая "свежая" вторичка - средний возраст квартир в продаже - всего 15 лет. Самое старое жилье - в Санкт-Петербурге, там средний возраст квартир в продаже - 42 года за счет большого количества дореволюционных зданий", - говорится в сообщении.

С большим отрывом после Краснодара идут Красноярск (26 лет) и Новосибирск (28 лет). Москва находится в середине списка с показателем в 34 года.

Согласно данным ЦИАН, в Санкт-Петербурге отмечается наибольшая среди всех других городов доля жилья, сданного до 1950 года (16%). При этом 13% приходится на дома дореволюционной постройки, в продаже даже можно найти квартиры в зданиях, построенных в конце XVIII века. Следующими в рейтинге городов с самым старым жильем на вторичном рынке оказались Волгоград (40 лет средней квартире в продаже) и Пермь (39 лет).

В целом по России основной объем на вторичном рынке составляет типовое советское жилье, построенное с 1950 по 1991 год, на него приходится около 45% всего предложения. Еще 20% - жилье в домах, построенных с 1992 года по 2009 год. Около трети квартир (31%) продаются в домах, введенных в эксплуатацию с 2010 года. Остальные 4% квартир построены в первой половине прошлого века или ранее.

При этом жилье в новых домах, построенных после 2010 года, в среднем в городах-миллионниках стоит дороже типового советского почти на 22% - 99 тыс. рублей против 81 тыс. рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики ЦИАН.