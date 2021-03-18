Глава Ростуризма поддержала легализацию гостевых домов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Легализация гостевых домов в России позволит их владельцам претендовать на государственную поддержку. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Ростуризм выступает за легализацию гостевых домов. Эта инициатива поддерживается большинством субъектов Российской Федерации, а также участниками туристического рынка и профильными общественными организациями. Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов, а бизнесу позволит претендовать на меры государственной поддержки", - сказала она.

Ростуризмом уже подготовлены соответствующие предложения, после согласования с профильными ведомствами они будут направлены в правительство РФ, добавила Догузова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля 2021 года подготовить предложения о регулировании в России деятельности гостевых домов, сообщили ранее в четверг в пресс-службе кабмина. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц, отмечалось в сообщении.