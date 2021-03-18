Минстрой предложил установить прямую ответственность глав муниципалитетов за самострои

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Главы муниципалитетов и их заместители, отвечающие за строительство, должны нести прямую ответственность за самовольное строительство, считает замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Каждый глава муниципалитета, каждый заместитель любого муниципалитета точно знает, что у него происходит на территории. Поэтому это должна быть прямая ответственность главы муниципалитета и его заместителя, который отвечает за строительство", - отметил Стасишин на заседании в Совете Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ "Самовольные постройки: проблемы и пути их решения".

По его словам, в министерстве согласны, что необходимо ужесточать требования и ответственность за самовольное строительство.

Замглавы Минстроя РФ отметил, что ведомство уточнит требования к надзору за самовольным строительством и поможет регионам с обследованием таких построек. При этом, по мнению Стасишина, сегодня новых самовольных построек не появляется. Также с предложением ужесточить ответственность глав муниципалитетов за самострои согласилась и руководитель ФАУ "Роскапстрой" (подведомственное Минстрою РФ учреждение) Юлия Максимова. Она добавила, что необходимо проводить экспертизу таких домов и ввести упрощенный порядок возможной легализации некоторых самостроев.

Под самовольным строительством понимаются ситуации, когда у застройщика нет разрешения на строительство или реконструкцию здания или же прав на участок. Особо остро проблема с самостроями стоит на Юге России. В январе 2020 года в тестовом режиме начал работу Единый информационный реестр объектов самовольного строительства на базе Всероссийского центра национальной строительной политики. Проект призван выявить основные причины массового появления самостроев и разработать механизмы правового регулирования объектов, признанных по решению суда самовольными постройками, но по факту являющимися безопасными для проживания.