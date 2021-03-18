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Аксенов сообщил, что в Крыму определено около 700 га земли под жилое строительство

Глава региона отметил, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Крыму планируется построить 650 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Земельные участки площадью около 700 га отведены правительством РФ под строительство жилья в Крыму, сообщил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя глава региона Сергей Аксенов.

"Правительством РФ у нас определено около 700 га земли, где возможно жилищное строительство, определены источники финансирования для того, чтобы подтянуть инфраструктуру на эти площадки, - в данном случае это около 15 млрд рублей. План действия, дорожная карта согласованы, двигаемся вперед", - сказал Аксенов.

Он добавил, что в части жилищного строительства в Крыму на 2021 год поставлена амбициозная задача - строительство порядка 2 млн кв. м жилья ежегодно. На 2021 год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Крыму планируется построить 650 тыс. кв. м жилья.

"Мы этих целей достигнем. Стройка является для Крыма одним из главных драйверов развития", - заключил глава региона.

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