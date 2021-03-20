Эксперты рассказали об объеме предложения на вторичном рынке жилья в России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем предложения на вторичном рынке жилья России за 2020 год сократился почти на 40% из-за ажиотажного спроса. Об этом ТАСС сообщил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"За 2020 год объем предложения на рынке вторичного жилья в России снизился почти на 40%. С начала 2021 года ситуация постепенно меняется, но пока дисбаланс спроса и предложения продолжает подогревать цены в этом сегменте", - сказал Хусаинов, добавив, что за год, к январю 2021 года, средние цены на вторичное жилье в РФ выросли почти на 14% - до 63,2 тыс. руб. за кв. м.

Рекордное сокращение объема предложения на рынке вторичного жилья России связано с ажиотажным спросом из-за череды сопутствующих факторов, среди которых нестабильный курс рубля, сокращение доходности банковских депозитов, увеличение мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Многие покупатели недвижимости забрали из банков деньги на фоне снижения ставок по депозитам и введения налога на доходы от вкладов. Сейчас экономическая ситуация в стране способствует тому, чтобы люди искали более надежные инструменты для хранения денег, а это как раз недвижимость", - прокомментировала ТАСС генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова. По словам руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ярослава Дарусенкова, люди не захотели оставлять деньги в банках, а дополнительным фактором, стимулирующим спрос на жилье, служат сравнительно невысокие ставки по ипотеке.

Из-за неопределенности в пандемию многие собственники предпочти снять квартиры с продажи, сообщил юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин. "В то же время спрос никуда не делся - граждане побежали вкладывать деньги в квартиры, а новостройки сильно подрожали. И этот спрос вымыл предложение на рынке вторичного жилья. Сейчас дефицит продолжается. Хорошие квартиры с ремонтом уходят буквально за две-три недели. И по факту цена значения не имеет", - сказал собеседник агентства.

Дефицит в городах-миллионниках

Согласно исследованию федеральной компании "Этажи", среди городов-миллионников на территории Российской Федерации первое место по снижению объема предложения на вторичном рынке занимает Казань, где количество продаваемых квартир за 2020 год сократилось на 65%. На втором месте - Нижний Новгород с показателем в 40%, на третьем - Ростов-на-Дону (38%). Далее следуют Екатеринбург (37%), Омск (37%), Волгоград (36%), Челябинск (35%), Пермь (33%), Воронеж (31%) и Самара (29%), Красноярск (27%), Новосибирск (16%), Санкт-Петербург (15%), Москва (6%), Уфа (4%).

При этом с начала 2021 года активнее всех объем предложения восстанавливается в Омске, в период с января по март количество продаваемых квартир здесь выросло на 20% На втором месте - Санкт-Петербург (17%), на третьем - Екатеринбург (15%), на четвертом - Казань (12%), на пятом - Челябинск (11%). "В аутсайдерах - Москва, где на фоне высокого спроса объем предложения снизился еще на 14%, Ростов-на-Дону (- 5%) и Самара (- 2%)", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС.