Кабмин одобрил наделение Минстроя полномочиями по порядку признания домов ветхими

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство России одобрило наделение Минстроя полномочиями по утверждению порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решениях, принятых на заседании кабмина 18 марта.

Президент России Владимир Путин в августе 2020 года поручил проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Тогда на совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Аварийным считается такое жилье, которое непригодно для проживания, в то же время понятие ветхого жилья до сих пор законодательно не закреплено.

В конце 2020 года Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.