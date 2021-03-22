ВТБ выдал четверть триллиона рублей по программе льготной ипотеки с господдержкой

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ оформил 78 тыс. сделок по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки с начала ее действия, объем кредитования достиг 250 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ достиг 250 млрд рублей выданных кредитов по ипотеке с господдержкой, оформив по ней 78 тыс. сделок. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет 30%", - говорится в сообщении.

Самыми активными участниками госпрограммы за все время работы по ней стали Москва и Московская область (объем выдач составляет 117,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (32,5 млрд), Республика Татарстан (9,2 млрд), Новосибирская область (8,5 млрд) и Краснодарский край (8,3 млрд).

Льготную программу запустили в России 11 месяцев назад, но и сейчас она сохраняет свою востребованность, прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. По его словам, с начала этого года ВТБ оформил такие кредиты на 50 млрд рублей, а общий объем выдач по ней достиг уже четверти триллиона рублей.

"Спрос на госпрограмму будет расти до конца ее действия, особенно с учетом решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, которое может сказаться на розничном рынке кредитования в дальнейшем. По итогам первого квартала общий объем выдач льготной ипотеки в России за время работы программы может превысить 1,24 трлн рублей, что станет рекордом за всю историю госсубсидирования ипотеки в России", - цитирует его пресс-служба.