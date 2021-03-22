Росреестр призвал москвичей не доверять частным письмам о легализации старой приватизации

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве предупредило граждан о появлении неустановленной фирмы, которая рассылает письма правообладателям жилья, приватизированного до 1998 года, с предложением оформить квартиры в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В адрес правообладателей приватизированной ранее жилой недвижимости поступают письма, в которых содержится информация о необходимости оформления их квартир в Едином государственном реестре недвижимости. О подобных случаях также сообщают центры госуслуг "Мои документы", в которые обращаются заявители за разъяснением вопроса", - говорится в сообщении.

Письма на протяжении последних трех недель приходят от имени организации под названием "Центр регистрации оформления недвижимости Москвы". Ссылаясь на данные "информационного ресурса государственного реестра недвижимости", авторы письма заявляют, что права на квартиры граждан не оформлены в ЕГРН и собственники не вправе распоряжаться своим имуществом - заключать договоры купли-продажи, дарения, аренды и передавать его по наследству.

Для консультации неизвестные просят граждан позвонить на горячую линию центра или записаться на прием специалиста. По телефону сотрудники центра предлагают гражданам встретиться для решения вопроса. Причем адреса и номера телефонов постоянно меняются, сайт не указан, электронный почтовый ящик зарегистрирован в системе Yandex.ru. В письмах также не используется символика Росреестра, нет ссылок на официальный сайт ведомства, не указаны официальные номера телефонов.

По данным столичного управления Росреестра, на 15 марта известно о четырех таких случаях. Об информации подобного характера также сообщают сотрудники центров госуслуг "Мои документы". В связи с этим управление Росреестра обращает внимание, что достоверные сведения о государственных услугах ведомства размещены на официальном сайте, полномочия по их оказанию относятся исключительно к компетенции Росреестра.

"Регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям", - подчеркнул руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводятся в сообщении.

Что такое ранее возникшее право?

Для предотвращения мошенничеств Майданов попросил собственников внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости данным и при необходимости своевременно их актуализировать. "Особенно это касается пожилых и одиноких граждан, а также людей, у которых на руках имеются свидетельства о собственности, выданные до 1998 года", - добавил Майданов.

Как пояснили в ведомстве, ранее возникшими считаются права на объекты недвижимости, которые были приобретены до 31 января 1998 года - до вступления в силу закона от 1997 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Сведения о таких правах уже были учтены предшествующими Росреестру органами регистрации прав и считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.