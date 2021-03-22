В Крыму обеспечат жильем более 1,7 тыс. семей из числа реабилитированных народов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Реализация мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя позволит к 2025 году улучшить жилищные условия более 1,7 тыс. семей из числа реабилитированных народов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"К 2025 году по итогам реализации ФЦП государство планирует обеспечить жильем 1 730 семей из числа реабилитированных народов Крыма. Это 19 объектов жилищного строительства общей площадью более 87,5 тыс. кв. м, - сказал собеседник агентства. - Параллельно мы продолжаем развивать социальную инфраструктуру в жилых массивах, где компактно проживают представители реабилитированных народов. К этому сроку планируется ввести в эксплуатацию семь детских садов, две школы, а также центр полиэтнической культуры".

Как отметил Бальбек, в 2021 году власти планируют создать 520 мест в детских садах - в микрорайоне Хошкельды в Симферополе и поселке Молодежное Симферопольского района. По его данным, за последние семь лет собственное жилье получили 623 семьи, члены которых были реабилитированы в 2014 году, еще 600 человек получили материальную помощь на завершение строительства. В районах, где проживают представители реабилитированных народов, было создано 520 мест в детских садах.

Указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 апреля 2014 года.