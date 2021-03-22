МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову статс-секретарем - замминистра строительства и ЖКХ России, следует из распоряжения, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.

"Назначить Иванову Светлану Владимировну статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Светлана Иванова родилась в 1981 году в Праге, окончила Костромской государственный технологический университет по специальности юриспруденция. Работала в органах государственной власти Костромской области, занимала должность статс-секретаря - заместителя губернатора.

В 2012 году стала заместителем министра регионального развития России, позже - статс-секретарем - замминистра. Занимала эту должность до 2014 года - до упразднения министерства.

С 2015 года по 2019 год работала в администрации президента, с 2019 года - в аппарате правительства РФ в различных должностях. С марта 2020 года - заместитель директора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства.

Ранее пост статс-секретаря - замглавы Минстроя занимала Татьяна Костарева, которая была освобождена от должности в ноябре 2020 года.