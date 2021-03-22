Степашин: капремонт домов-памятников необходимо софинансировать из федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Проводить капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся памятниками культуры, необходимо с привлечением средств федерального бюджета, считает председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Памятники культуры - это вопрос реставрации, поэтому средства должны идти через Министерство культуры. С [министром культуры РФ] Ольгой Любимовой мы на эту тему говорили, я так полагаю, что именно реставрация должна лежать на Минкультуры, а внутренняя инфраструктура должна осуществляться за счет Фонда капремонта", - сказал он журналистам после встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Ранее комиссия по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета при Минстрое России предложила проводить капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся памятниками культуры, за счет федерального бюджета. Для этого предлагается внести изменения в законодательство, так как на данный момент обязанность по капитальному ремонту памятников культуры лежит на регионах. При этом стоимость таких реставрационных работ в два-три, а иногда в четыре раза выше, чем капремонта обычного многоквартирного дома.

Предлагается, что региональный бюджет возьмет на себя вопросы проектирования и согласования капитального ремонта. Речь идет обо всех объектах культуры - как федерального, так регионального и местного значений.