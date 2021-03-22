Фонд дольщиков просит МВД Брянской области проверить на мошенничество скупщиков квартир

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков попросил УМВД России по Брянской области провести процессуальную проверку в отношении четырех перекупщиков квартир, которые приобрели 63% жилых помещений в одном из домов застройщика СКФ "Комфорт" по заниженной цене, что стало одной из причин банкротства застройщика, сообщается на сайте организации.

"Поскольку в действиях указанных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), Фонд обратился в УМВД России по Брянской области с заявлением о проведении в отношении них процессуальной проверки и решении вопроса об уголовном преследовании", - говорится в сообщении.

По данным фонда, в реестр требований участников строительства (РТУС) включены требования четырех физических лиц, которые выкупили более 63% жилых помещений в одном из домов у застройщика СКФ "Комфорт". Они приобрели 414 квартир, заплатив по 23 тыс. рублей за 1 кв. м, в то время как цена застройщика составляла 28,1 тыс. рублей за 1 кв. м. Это привело к убыткам СКФ "Комфорт" на сумму более 55,8 млн рублей и его последующему банкротству. При этом договоры участия в долевом строительстве с перекупщиками были заключены как с индивидуальными предпринимателями.

"Перечисленные обстоятельства позволяют полагать, что указанные лица не были участниками долевого строительства, а фактически являлись инвесторами", - говорится в сообщении. Кроме того, будучи включенными в реестр, дольщики могут претендовать на защиту со стороны Фонда.

Ранее власти Брянской области сообщили о выплате компенсации 221 участнику долевого строительства многоэтажного дома. На данный момент в отношении застройщика СКФ "Комфорт" возбуждено уголовное дело и проводится расследование.