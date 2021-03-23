Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в феврале выросло на 7%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 12 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в феврале - это на 7% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в феврале 2021 года зарегистрировано 12 065 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - в 1,6 раза (плюс 59%) больше предыдущего месяца (7 606) и на 7% больше, чем годом ранее (11 320)", - говорится в сообщении.

В целом за два месяца 2021 года оформлено 19,7 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости, что сопоставимо с результатами января - февраля предыдущего года (плюс 2%, 19,3 тыс.).

"По итогам февраля мы зафиксировали наибольший за последние три года рост числа сделок со "вторичкой" по отношению к первому месяцу года - почти 60%, тогда как в среднем динамика февраля к январю составляет порядка 30%. Более выраженный скачок был зарегистрирован лишь однажды - в 2017 году, когда количество оформленных в феврале столичным Росреестром переходов прав увеличилось в 1,8 раза", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

При этом в 2020 году показатель февраля снизился на 7% по отношению к рекордному за последние годы февралю 2019-го, а в текущем году, наоборот, годовая динамика составила плюс 7%, добавил Майданов.