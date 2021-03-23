Минстрой увеличил норматив стоимости жилья в большинстве регионов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средняя нормативная стоимость жилья увеличится в 50 регионах России во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом. Эти данные следуют из приказа Минстроя России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Норматив стоимости квадратного метра используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета, а также при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда.

"Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2021 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ для расчета размеров социальных выплат", - говорится в приказе.

Так, в Москве нормативная стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 3,7% - с 118,2 тыс. рублей в первом квартале 2021 года до 122,6 тыс. во втором квартале, Московской области - также на 3,7% (с 65,7 тыс. рублей до 68,1 тыс. рублей), в Ленинградской области - на 2,9% (с 57,7 тыс. до 59,4 тыс. рублей), в Тюменской области - на 3,7% (с 48,2 до 50,0 тыс. рублей), Нижегородской области - на 1,9% (с 51,8 тыс. до 52,8 тыс. рублей). Нормативная стоимость квадратного метра жилья не изменилась в Санкт-Петербурге (85,5 тыс. рублей), Республике Крым (53,7 тыс. рублей), Республике Калмыкия (32,8 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономном округе (65,8 тыс. рублей), Архангельской области (53,3 тыс. рублей), Мурманской области (60,4 тыс. рублей) и других регионах.

Ранее сообщалось, что, согласно приказу Минстроя, средний по России показатель нормативной стоимости квадратного метра жилья в первом полугодии 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с уровнем второго полугодия 2020 года - до 49 173 рублей.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин ранее отмечал, что нормативы стоимости квадратного метра жилья в России рассчитываются по утвержденной методике и используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Он подчеркивал, что эти значения не влияют на показатели, формирующие стоимость жилья на рынке. Минстрой актуализирует нормативные цены по России дважды в год, а по регионам - раз в квартал.