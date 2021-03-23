Минстрой допускает продление льготной ипотеки для отдельных городов или категорий граждан

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минстрой рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки адресно для некоторых категорий граждан, например, многодетных семей или на определенных территориях внутри регионов для увеличения темпов строительства жилья. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

"Необходимо сохранить программу льготной ипотеки. <...> Наша позиция в этой части будет такая, что мы готовы будем скорректировать более адресную систему, например, всем многодетным молодым семьям. Наверное, желательно было бы сохранить допуск к льготной ипотеке", - сказал Файзуллин.

Также министр отметил, что рассматривается возможность продлить программу льготной ипотеки внутри отдельных территорий или городов. По его мнению, это позволит равномерно распределить по региону объемы строительства нового жилья. Файзуллин привел в пример Самарскую область, где при выросших ценах на жилье в Самаре не наблюдался такой же рост стоимости квадратного метра, например, в Тольятти.

Министр добавил, что ведомство рассчитывает на продление программы льготной ипотеки и после 1 июля 2021 года.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.