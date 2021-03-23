Минстрой предлагает включить все регионы России в программу сельской ипотеки

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ совместно с Минсельхозом рассматривают возможность распространить программу сельской ипотеки на все регионы России. Об этом сообщил во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

"Наша совместная синхронизация [с Минсельхозом] требует более активных решений, чтобы донастроить механизмы, чтобы это (программа сельской ипотеки - прим. ТАСС) не было чисто вокруг городов, и вовлечь [в программу] все регионы", - сказал Файзуллин.

Министр также отметил, что в весеннюю сессию планируется внести законопроект об индивидуальном жилищном строительстве, который предполагает введение схемы счетов эскроу для объектов ИЖС, при этом залогом под строительство частного дома сможет выступать земельный участок или сам объект строительства.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. По действующим условиям, взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.

В настоящее время программа сельской ипотеки распространяется почти на все населенные пункты с населением не более 30 тыс., за исключением городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.