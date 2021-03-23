Кабмин наделил Минстрой полномочиями по порядку признания домов ветхими

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым наделил Минстрой полномочиями по утверждению порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии. Документ во вторник опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в положение о Министерстве строительства и ЖКХ. К его полномочиям добавляется утверждение "порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии".

Президент России Владимир Путин в августе 2020 года поручил проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Тогда на совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Аварийным считается жилье, которое непригодно для проживания, в то же время понятие ветхого жилья до сих пор законодательно не закреплено.

При этом в 2018 году Минстрой выносил на обсуждение критерии для признания жилья аварийным или ветхим. Предлагалось ввести понятие "ограниченно работоспособного (ветхого) многоквартирного дома".

В конце 2020 года Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.