Девелопер "Эталон" увеличил чистую прибыль за 2020 год до 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль девелоперской группы "Эталон" в 2020 году составила 2 млрд рублей, следует из консолидированного финансового отчета компании по международным стандартам финотчетности (МСФО).

Выручка девелопера за 2020 год составила 78,7 млрд рублей, что на 6,7% меньше, чем годом ранее (84,3 млрд рублей). Кроме того, валовая прибыль "Эталона" достигла 21,9 млрд рублей, увеличившись за год на 9%.

Согласно отчету, валовая рентабельность возросла на 4 процентных пункта - до 28% год к году. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) выросла на 48% и достигла 12,6 млрд рублей. Рентабельность по показателю EBITDA выросла на 6 процентных пунктов - до 16%.

"Благодаря последовательной реализации стратегии и слаженной работе управленческой команды, Группе "Эталон" удалось продемонстрировать уверенный рост финансовых показателей по итогам 2020 года. Несмотря на незначительное сокращение выручки, обусловленное введенными в Москве ограничениями на строительство в связи с COVID-19, мы смогли достичь существенного роста по ключевым показателям прибыли и значительно повысить рентабельность бизнеса", - приводятся в сообщении компании слова президента Группы "Эталон" Геннадия Щербины.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.