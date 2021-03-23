В Северной Осетии 27 семей в селах смогут получить жилье

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2021 году направят более 47 млн рублей на строительство домов в селах по договору найма жилого помещения. Жилье смогут получить 27 семей, сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Алан Кусраев.

"В 2021 году Северная Осетия направит более 47 млн рублей на строительство жилого помещения, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения. Свои жилищные условия улучшат 27 семей", - сказал собеседник агентства.

Планируемый ввод жилья составляет 1 665 кв. м. Дома получат жители Моздоского и Пригородного районов. В прошлом году было построено пять домов.

Из выделяемых 47,5 млн рублей 47,1 млн направят из федерального бюджета составят, из республиканского - 0,4 млн рублей. Строительство жилых помещений будет вестись в рамках подпрограммы "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладения" реализуемой по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

Кроме того, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий для граждан, проживающих в селах планируется выделить 8,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 8 млн рублей, из республиканского - 0,1 млн рублей. Социальную выплату на эти цели смогут получить пять человек.