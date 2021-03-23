Более 4 тыс. ключей выдали дольщикам в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. ключей от квартир выдали участникам долевого строительства в Московской области с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"Всего на 2021 год в Подмосковье запланирована выдача более 20 тыс. ключей. На данный момент мы уже вручили более 4 тыс. ключей", приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Отмечается, ключами от квартир обеспечили жильцов ЖК "Котельнические высотки", ЖК "Булатниково", ЖК "Мечта", ЖК "Южное Видное", ЖК "Новобулатниково", ЖК "Немчиновка-Резиденц", ЖК "Лобня Сити".

В министерстве напомнили, что в 2020 году были восстановлены права порядка 19,5 тыс. граждан по 124 многоквартирным жилым домам.