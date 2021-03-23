В России доля собранных платежей за капремонт достигла 96% в 2020 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объем собранных средств на капитальный ремонт домов по России составил 206 млрд рублей, или 96%, за 2020 год. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

"В части собираемости в 2020 году достигла достаточно высокого уровня и составила 96%. То есть получилось даже несколько выше, чем в 2019 году. Общий объем собранных средств составил 206 млрд рублей", - сказал Файзуллин.

Также, по словам министра, за прошлый год отремонтировано более 48 тыс. домов, на эти цели потрачено 181 млрд рублей.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек.