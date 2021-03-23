Минфин считает региональный принцип предоставления льготной ипотеки сложным в реализации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Предложение Банка России по продлению льготной ипотеки в ряде регионов является сложным в реализации. Пока никакого решения по этому вопросу нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Пока решения нет. Сам принцип еще не определен. <…> Мне лично региональный принцип кажется сложным в реализации. Потому что если мы оставим какое-то количество регионов, например те, которые Центральный банк определил, в них у нас сразу начнется "бум". Если он там разовьется, то тогда надо у них там сворачивать и в другие регионы переходить. Так же отрасль не может работать. Понятно, что строительная отрасль не может работать в условиях такой вот нестабильности", - сказал он.

При этом Моисеев назвал идею ЦБ продлить льготную ипотеку в отдельных регионах "заманчивой".

Замминистра уточнил, что в настоящее время рассматривается целый ряд вариантов по продлению льготной ипотеки. "И там их очень много. Я их даже не буду перечислять. Пока решения никакого нет. Там разные варианты. И по срокам тоже разные варианты рассматривают", - добавил он.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор разработал критерии для регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека. Она также уточнила, что льготная программа ипотеки, в случае ее сохранения, должна быть продлена не более чем до конца 2021 года, и в ограниченном числе регионов. ЦБ направил свою позицию в правительство.