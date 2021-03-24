Минстрой планирует предоставить жилье более чем 53 тыс. семей по госпрограмме

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минстрой России планирует в 2021 году предоставить жилье 53,5 тыс. семей отдельных категорий граждан, что почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"В 2021 году Минстрой России планирует улучшить жилищные условия 53 474 семей отдельных категорий граждан. Социальные выплаты гражданам предусмотрены в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в сообщении. В 2020 году программа помогла обеспечить жильем 28 365 семей.

На эти цели в текущем году выделено 29,7 млрд рублей. В частности, увеличить количество семей, которым будет оказана поддержка, удастся за счет того, что в госпрограмму с 2021 года включено решение жилищного вопроса детей-сирот. Так, в текущем году выплату на приобретение жилья планируют направить 26,7 тыс. сиротам.

Кроме того, приобрести жилье планируется для 14,4 тыс. молодых семей. Жилищные условия также улучшат семьям вынужденных переселенцев, ветеранов боевых действий, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, а также ряда иных категорий граждан.