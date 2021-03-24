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Средний первоначальный взнос по ипотеке в Сбербанке составил 32% стоимости жилья

За первые два месяца 2021 года Сбербанк выдал 126,3 тыс. ипотечных кредитов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Средний размер первоначального взноса по выданным в начале 2021 года ипотечным кредитам в Сбербанке составил 32% от стоимости недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"По данным электронной площадки Сбербанка для покупки недвижимости "ДомКлик", средний размер первоначального взноса на первичном и вторичном рынках жилья в России составляет 32% от стоимости недвижимости", - отмечается в сообщении.

В целом за первые два месяца 2021 года Сбербанк выдал 126,3 тыс. ипотечных кредитов на 319,9 мрлд рублей. Средний размер первоначального взноса на рынке новостроек в феврале составил 1,9 млн рублей, на вторичном рынке - 1,6 млн рублей. По словам вице-президента, директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, в среднем заемщики банка выплачивают ипотеку за 4,5 года.

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