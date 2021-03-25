Счетная палата проанализировала реализацию программы развития сельских территорий в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Льготная ипотека оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов. Такие данные были получены Счетной палатой РФ, которая проанализировала реализацию программы развития сельских территорий в России.

"Как показал анализ, она оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов по причине их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки", - отмечается в сообщении.

По данным Счетной палаты, анализ реализации программы льготной ипотеки за первые девять месяцев 2020 года показал, что доля заемщиков из числа работников АПК и социальной сферы составила лишь 4,4 и 12% соответственно. При этом около половины заемщиков - городские жители, которые в сельской местности постоянно не проживают. Аудиторы также отметили, что в 2018-2019 годах меры господдержки в виде социальных выплат позволили улучшить жилищные условия 15,5 тыс. семей, проживающих в сельской местности.

Однако в 2020 году Минсельхоз изменил подход к предоставлению этих выплат, теперь их не могут получать те сельчане, которые не заняты в АПК или социальной сфере. В результате, как отметили в Счетной палате, часть граждан, постоянно проживающих в селе и находящихся в очереди с 2009 года, утратила право на улучшение жилищных условий с господдержкой. По данным 58 регионов, это коснулось более 40% сельских жителей, включенных в списки на улучшение жилищных условий.

Газификация сельских домов

В Счетной палате также отметили, что низкий процент газификации сельских домохозяйств связан с высокой стоимостью подключения.

"По мнению Счетной палаты, низкий процент газификации сельских домохозяйств обусловлен высокой стоимостью технологического присоединения: в проверяемый период она была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза", - считают аудиторы.

Они также отметили, что Счетная палата провела анализ реализации мер комплексного развития сельских территорий и отметила их низкую результативность и недостаточное влияние на повышение качества жизни на селе. В проверяемый период (2018-2020 годы) общий объем финансового обеспечения указанных мероприятий составил 41,1 млрд рублей. Свыше половины от указанной суммы было направлено на улучшение жилищных условий сельского населения и развитие инженерной инфраструктуры.

Всего в 2018-2019 годах в эксплуатацию было введено 1,8 тыс. км газораспределительных сетей и 1,4 тыс. км локальных водопроводов. Однако построенные объекты не помогли существенно повысить уровень газификации и водоснабжения сельских домохозяйств. Одна из причин - отсутствие их фактического подключения. Так, в шести из 52 проанализированных регионов домовладения не были подключены к введенным в эксплуатацию водопроводам, в 10 - к новым газораспределительным сетям, отметили в Счетной палате.

Анализ также показал, что в ряде регионов результаты обеспеченности населения питьевой водой были достигнуты за счет естественной убыли или миграции населения. Однако при расчете показателя демографические факторы Минсельхозом не учитывались. Среди системных нарушений СП отметила недостоверность отчетов регионов о результатах использования предоставленных субсидий. Так, из 52 регионов 17 предоставили недостоверные данные о вводе в эксплуатацию 65 объектов инженерной инфраструктуры. Это может свидетельствовать о рисках нерезультативного использования средств федерального бюджета на сумму почти 430 млн рублей, считают в Счетной палате.

Несмотря на оказываемую господдержку и принимаемые меры по развитию сельских территорий, уровень жизни на селе, включая состояние социальной и инженерной инфраструктуры, по-прежнему существенно отстает от городского. В частности, остаются нерешенными проблемы газо- и водоснабжения. Так, на 1 января 2020 года уровень газификации сельских территорий составил всего 60,7%, а уровень обеспеченности сельских жителей питьевой водой - 67,9%, заключили эксперты.