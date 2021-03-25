Кредиты по сельской ипотеке получили более 60 тысяч семей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Кредиты на приобретение жилья в сельской местности в рамках программы "Сельская ипотека" с начала 2020 года получили более 60 тыс. семей, на данный момент приобретено или началось строительство около 3 млн кв. м жилья. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в эфире телеканала "Россия-24".

"По итогам 2020 года и вот уже в начале 2021 года у нас 61 тыс. семей получили сельскую ипотеку, смогли улучшить свои жилищные условия", - сказала она.

Замминистра отметила, что совокупная площадь приобретенных жилых объектов составила около 3 млн кв. м, сюда вошли как объекты индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирные дома на сельских территориях, в районных центрах.

О программе

Программа "Сельская ипотека" действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн руб. (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн руб.). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.