Число сделок на рынке новостроек Москвы в феврале выросло почти на треть

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 7,6 тыс. сделок зарегистрировано на первичном рынке жилья в Москве в феврале 2021 года - это на 29% больше, чем годом ранее. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"На первичном рынке жилья в феврале зафиксировано 7 641 договор - на 45% больше января (5 257). По отношению к аналогичному месяцу прошлого года (5 932) объем регистраций увеличился на 29%", - говорится в сообщении.

С учетом нежилой недвижимости (в том числе апартаментов и машиномест) в феврале 2021 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 11,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что в полтора раза (+ 48%) больше предыдущего месяца (7,6 тыс.).

В Москве после традиционного январского затишья первичный рынок снова вернулся к привычным высоким показателям, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Скорее всего, покупательский спрос по-прежнему обеспечен высоким интересом к льготной ипотеке. Кроме того, как мы и предполагали, заявленное рядом экспертов возможное повышение Центробанком ключевой ставки и дальнейшее ожидание в связи с этим действий кредитных организаций и застройщиков оживляет интерес москвичей к приобретению недвижимости", - приводятся в сообщении его слова.