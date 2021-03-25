Объем средств на счетах эскроу в России за год увеличился в семь раз

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Объем средств участников долевого строительства на счетах эскроу в России за год увеличился примерно в семь раз - до 1,4 трлн рублей по состоянию на 1 марта 2021 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"По данным Центрального банка, на 1 марта 2021 года на счетах эскроу в России скопилось уже почти 1,4 трлн рублей средств граждан-участников долевого строительства. С марта прошлого года объем эскроу вырос примерно в семь раз", - говорится в сообщении.

По данным единой государственной информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, с использованием счетов эскроу в России реализуется 56,5% всего многоквартирного жилья (проекты площадью 51,9 млн кв. м). Во многих российских банках сумма средств на счетах эскроу уже сопоставима с объемом кредитов, выданных на строительство многоквартирных домов, отмечают в ДОМ.РФ.

Меньше чем за два года фактически с нуля сформирована и налажена работоспособная инфраструктура, позволяющая гарантировать сохранность средств дольщиков, прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Опросы показывают, что 77% россиян согласны с тем, что благодаря счетам эскроу риски покупателей жилья на стадии строительства снизились", - приводятся в сообщении его слова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.