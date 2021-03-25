Фонд дольщиков намерен ускорить работу с долгостроями через электронный документооборот

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства наладит электронное взаимодействие с регионами, что позволит оперативно принимать решения по проблемным домам. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба фонда.

Ранее правительство России опубликовало постановление, которое внесло изменения в правила принятия Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства решений о применении механизмов защиты прав обманутых дольщиков.

"Основные изменения направлены на совершенствование взаимодействия фонда и субъектов РФ, которые обращаются за помощью в решении проблем пострадавших граждан. Это в итоге положительно скажется на сроках восстановления прав дольщиков", - привела пресс-служба слова генерального директора фонда Константина Тимофеева.

Так, предоставление исчерпывающего комплекта документов от региона по проблемному объекту позволит фонду оперативно выполнить свою часть работы и подготовить необходимые материалы (строительно-техническую экспертизу и оценку стоимости 1 кв. м) для вынесения объектов на наблюдательный совет фонда, пояснил Тимофеев.

Одним из изменений станет взаимодействие фонда и региона в электронном виде через личный кабинет в Единой информационной системе жилищного строительства. Это позволит повысить скорость взаимодействия и предоставления информации, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, постановление утвердило типовую форму ходатайства и обязательный перечень документов, необходимых для того, чтобы фонд мог провести необходимые расчеты для принятия решения по долгострою - выплачивать компенсации или завершать строительство.

По состоянию на март в Единый реестр проблемных объектов включено почти 2,9 тыс. долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. м в 73 регионах России. Как ранее сообщала пресс-служба Фонда дольщиков, в целом в 2021 году фонд планирует рассмотреть на заседании своего наблюдательного совета вопросы решения проблем 257 долгостроев.