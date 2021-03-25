Кабмин определится с подходом к регионам по продлению льготной ипотеки к июлю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Дифференцированный подход к регионам при принятии решения о продлении льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% будет определен к 1 июля 2021 года. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Там, где спрос перегрет, мы не будем делать льготную ипотеку, пока не появится достаточный объем предложения. Пока подход у нас такой. Мы с Центробанком изучаем, и до 1 июля мы, Минстрой, Центробанк выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - сказал он.

По словам Хуснуллина, нельзя допустить роста цен на жилье из-за дефицита предложения, поэтому ключевая задача сейчас - обеспечить рост жилищного строительства в России. "Только при увеличении объема предложения не будет спекулятивного роста на жилье. Исходя из этого мы сейчас каждый регион анализируем, смотрим, сколько свободного жилья", - сказал вице-премьер.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" назвала 24 региона России, в которых продление программы льготной ипотеки под 6,5% прошло бы без возникновения негативных эффектов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.