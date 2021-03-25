Власти Татарстана заявили, что заинтересованы в продлении программы льготной ипотеки

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки показала свою эффективность в условиях пандемии, так как люди получили дополнительные возможности при покупке жилья, а строительство и смежные отрасли были загружены работой. Татарстан заинтересован в продлении программы в регионе, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Безусловно, у республики есть интерес, чтобы это продолжить, и президент [Татарстана Рустам Минниханов] убежден, что нужно это продолжать, потому что это показало свой эффект в рамках пандемии. Как я говорила, конечно, он на эту ситуацию смотрит гораздо шире, чем мы можем представить только в разрезе того, что люди могут купить квартиры, у них будет доступность за счет небольшой процентной ставки. Он смотрит гораздо шире, он видит, что это загружает рынок, это дает экономике двигаться, циркулировать, и смежные отрасли, которые задействованы в том числе в строительстве позволяют им работать. Это рабочие места, это зарплаты, это дальнейшее развитие не только отрасли, но и в данном случае конкретных территорий", - сказала она.

По словам Галимовой, вопрос продления льготной ипотеки в регионах России является одним из ключевых в повестке, он в той или иной мере будет обсуждаться на заседании рабочей группы Госсовета по строительству, которую возглавляет Минниханов.

Как сообщалось, Минстрой РФ рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки адресно для некоторых категорий граждан, например, многодетных семей или на определенных территориях внутри регионов для увеличения темпов строительства жилья. Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что рассматривается возможность продлить программу льготной ипотеки внутри отдельных территорий или городов. Файзуллин привел в пример Самарскую область, где при выросших ценах на жилье в Самаре не наблюдался такой же рост стоимости квадратного метра, например, в Тольятти.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор разработал критерии для регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека. Она также уточнила, что льготная программа ипотеки, в случае ее сохранения, должна быть продлена не более чем до конца 2021 года, и в ограниченном числе регионов. ЦБ направил свою позицию в правительство. В Минфине России отметили, что данное предложение является сложным в реализации.