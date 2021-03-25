Минстрой проведет в Белгороде хакатон по созданию решений для умного города

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России проведет хакатон по созданию "умных" решений в сфере цифровизации городского хозяйства 15 и 16 апреля в Белгороде в рамках форума "Умный город. Инструкция по применению". Об этом ТАСС сообщили в четверг в Минстрое РФ.

"Хакатон будет проходить в очном формате 15 и 16 апреля в Белгороде одновременно с форумом "Умный город. Инструкция по применению". По итогам отбора заявок в интенсиве смогут принять участие 50 человек, им будет предоставлено проживание и питание на время хакатона", - отметили в министерстве.

Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно до 3 апреля на официальном сайте форума "Умный город. Инструкция по применению". Участниками соревнования могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые IT-специалисты и студенты профильных вузов. "Интенсив рассчитан на тех, кто специализируется в области информационных технологий, но участие инициативных урбанистов, архитекторов, социологов и дизайнеров, интересующихся цифровизацией городской среды, также приветствуется. Именно на стыке разных отраслей и компетенций есть возможность найти наилучшие решения", - добавили в Минстрое РФ.

Участников хакатона распределят на десять команд. Им представят три кейса, один из которых - от Белгородской области, а два других - от дочерней компании госкорпорации "Росатом". Одно из заданий будет связано с обеспечением доступности общественного транспорта для маломобильных категорий граждан, а другое - с сокращением задержек общественного транспорта.

Оценивать "умные" решения будут эксперты Минстроя РФ, Минцифры РФ, Росатома и коммерческих компаний. По итогам планируется выбрать по одному лучшему решению для трех кейсов. Команды-победители смогут продолжить разработки после форума с заказчиками решений для умного города.

Хакатон - соревнование, во время которого специалисты по анализу данных, программированию, дизайну и другим областям совместно решают какую-либо проблему за ограниченный промежуток времени.

О форуме

К участию во Всероссийском форуме "Умный город: Инструкция по применению" приглашены около 400 специалистов, в том числе представители регионов и муниципальных образований, курирующих цифровизацию, организаций в сфере IT, инженерии, проектирования, больших данных и эксперты. Они обсудят развитие и цифровую трансформацию городов, разработку сервисов и суперсервисов, внедрение искусственного интеллекта, участие жителей в городском управлении.