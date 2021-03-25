К строительству музеев и театров во Владивостоке привлекут белорусских рабочих

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Приморья планируют привлечь к строительству культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов 2,5 тыс. строителей из Белоруссии. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

"Сейчас по инициативе президента России Владимира Путина на острове Русский и в центре Владивостока реализуются очень крупные проекты по строительству культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов. Хотим привлечь подрядные организации из Республики Беларусь и строительных специалистов в количестве 2,5 тыс. человек. Рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе", - приводят в сообщении слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, встреча которого с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялась в Минске.

Лукашенко поддержал предложение главы края.

Культурно-образовательный кластер во Владивостоке расположится в центральной части города и на острове Русский. На материке он объединит местные филиалы Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музей Востока, а также их региональных и зарубежных партнеров. Общая площадь выставочных пространств превысит 3 тыс. кв. м, на ней расположатся в том числе реставрационно-исследовательский комплекс и мастерские по живописи, графике, скульптуре.

На острове Русский разместится крупнейший в стране кампус творческих вузов - Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П. И. Чайковского (ЦМШ). Для студентов здесь будут созданы условия не только для проживания и обучения, но и для дальнейшего трудоустройства. Культурно-образовательный кластер должен полноценно заработать во Владивостоке в 2023 году.