Число нуждающихся в переселении из аварийного жилья в Перми за год выросло почти на 25%

ПЕРМЬ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Перми в 2021 году планируют расселить из аварийного жилья 3,7 тыс. человек, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. На улучшение жилищных условий выделен 3,1 млрд рублей, сообщает администрация города.

"В 2021 году городским и краевым властям удалось получить дополнительное финансирование, до этого такой объем средств из бюджетов разных уровней не выделялся. В общей сложности на расселение и снос будет потрачено более 3 млрд рублей. Мы планируем переселить в новое комфортабельное жилье порядка 3,7 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова мэра Перми Алексея Демкина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии Перми, в 2020 году на реализацию программ по расселению из федерального, регионального и городского бюджетов было выделено 2 млрд. рублей, что позволило расселить более 3 тыс. жителей. Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения - собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью равнозначной ранее занимаемому. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в строящихся домах.