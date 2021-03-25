Жилищные сертификаты в Тверской области в 2021 году получат 179 молодых семей

ТАСС, 25 марта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты на приобретение жилья 21 семье из региона, за год жилищные сертификаты получат 179 молодых семей в Тверской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Игорь Руденя вручил 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья. <…> Всего в 2021 году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 179 молодых семей из 33 муниципалитетов Верхневолжья", - говорится в сообщении.

Каждая третья семья, участвующая в программе, является многодетной, за прошлый год в таких семьях в Тверской области родилось 3,5 тысячи детей. По данным пресс-службы, за прошедшие пять лет сертификаты получили около 700 молодых семей.

"Пусть в ваших новых домах будет как можно больше маленьких детей и звучит детский смех. Крепкие и большие семьи - наша тверская традиция. По инициативе президента России Владимира Путина в России реализуются беспрецедентные меры поддержки молодых и многодетных родителей", - цитирует пресс-служба слова Рудени.

Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат можно использовать при осуществлении первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. Программа также предусматривает предоставление дополнительной социальной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения или усыновления ребенка в течение года после приобретения жилья.