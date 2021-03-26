Минфин внес законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов (ИЖС), следует из материалов министерства.

"У семей с детьми появится возможность оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Такой проект постановления внесен Минфином России в правительство РФ. Предлагается внести изменения в программу "Семейная ипотека под 6% годовых", - сообщает министерство.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на строительство частного дома на уже имеющемся участке или покупку земельного участка под строительство жилых домов.

"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тыс. кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По данным Минфина, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета на данный момент предоставлено на сумму 6,7 млрд рублей.