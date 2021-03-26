В России рассмотрят вопрос увеличения числа квартир для детей-сирот

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Госдуме и властям регионов рассмотреть вопрос, касающийся обеспечения жильем детей-сирот.

"Рассмотреть совместно с Государственной думой и органами исполнительной власти субъектов РФ вопрос о целесообразности увеличения общего количества квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с лидерами думских фракций, опубликованном в пятницу на сайте Кремля. Срок исполнения установлен до 15 мая этого года.

Кроме того, кабмину совместно с Госдумой поручено "определить эффективность предусмотренных законодательством мер по защите прав и законных интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилые помещения, в которых они проживают, и при необходимости представить предложения по совершенствованию этих мер". Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства до 1 мая 2021 года.

Согласно действующим нормам, общее количество квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25% от всего числа квартир в этом доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек, а также домов, в которых менее 10 квартир.