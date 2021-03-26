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В Госдуме считают, что бум ипотечного кредитования подходит к концу

Темпы его роста начнут замедляться, полагает глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Темпы роста ипотечного кредитования на фоне ужесточения Банком России денежно-кредитной политики и сворачивания льготной программы начнут замедляться, полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Центральный банк заявил о сворачивании тех послаблений, которые были им реализованы в период пандемии. Очевидно, что и модель льготной ипотеки будет сворачиваться, и, соответственно, тот бум ипотечного кредитования, который мы наблюдали в прошлом году, тоже будет снижаться", - сказал он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

По мнению Аксакова, запас ипотечного бума во многом уже исчерпан.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который также принимал участие в конференции, отметил, что какого-либо окончательного решения о продлении программы льготной ипотеки пока не принято.

"Мы считаем, что "Программа 6,5" была антикризисной в том виде, как она сейчас действует. Не хочу забегать вперед. Никакого окончательного решения пока по этому поводу не принято, о том, в каком виде она будет дальше и будет ли продлеваться", - сообщил он.

Теги
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