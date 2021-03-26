В Госдуме считают, что бум ипотечного кредитования подходит к концу

"Центральный банк заявил о сворачивании тех послаблений, которые были им реализованы в период пандемии. Очевидно, что и модель льготной ипотеки будет сворачиваться, и, соответственно, тот бум ипотечного кредитования, который мы наблюдали в прошлом году, тоже будет снижаться", - сказал он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

По мнению Аксакова, запас ипотечного бума во многом уже исчерпан.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который также принимал участие в конференции, отметил, что какого-либо окончательного решения о продлении программы льготной ипотеки пока не принято.

"Мы считаем, что "Программа 6,5" была антикризисной в том виде, как она сейчас действует. Не хочу забегать вперед. Никакого окончательного решения пока по этому поводу не принято, о том, в каком виде она будет дальше и будет ли продлеваться", - сообщил он.