Минстрой и ДОМ.РФ прорабатывают варианты расширения льготной ипотеки

ТАМБОВ, 26 марта. /ТАСС/. Минстрой России совместно с ДОМ.РФ прорабатывают варианты продления и расширения льготной ипотеки. Об этом в пятницу сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, находясь с рабочей поездкой в Тамбове.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить предложения по реализации льготных ипотечных программ до 2024 года, рассмотрев в том числе возможность снизить ставку по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.

"Мы сегодня внутри правительства совместно с Центральным банком и нашим институтом развития ДОМ.РФ прорабатываем вопрос продления долгосрочной программы [льготной ипотеки] для того, чтобы застройщики себя чувствовали комфортно, вкладывались в новые проекты, а люди смогли спокойно купить квартиру", - сказал Стасишин, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, Минстрой намерен выступать за продление этой программы и ее расширение. "Мы также думаем о том, как ее либо расширить, либо распространить еще на какую-то категорию граждан. <…> Но окончательные решения будут приниматься на уровне президента после того, как правительство сформирует предложения и согласует их с Центральным банком", - сказал замминистра.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса. Программа действует до 1 июля 2021 года.

В соответствии с указом президента РФ о национальных целях развития ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья должен быть достигнут к 2030 году.