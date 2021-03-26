Дольщики в Клину начали получать ключи спустя 16 лет с начала строительства дома

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дольщики долгостроя в Клину начали получать ключи от квартир спустя 16 лет с начала строительства жилого дома. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

"Стартовала выдача ключей первым семьям дома № 7, расположенного на ул. Менделеева в Клину. 25 марта 2021 года Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Дольщики ждали ключи 16 лет", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что по итогам ввода многоквартирного дома будут обеспечены права 89 граждан, которые с сегодняшнего дня начали получать ключи от квартир.

По данным министерства, строительство объекта началось застройщиком ООО "Спецобъектстрой" в 2005 году, а первоначальным сроком передачи квартир был 2007 год, но компания не выполнила свои обязательства. Для завершения строительства дольщики объединились в кооператив, и был привлечен инвестор ООО "Купелинка Девелопмент".

"Мы хотим всех поздравить с этим замечательным событием. Ожидание, наконец, завершилось. Благодарим за ваше терпение, за то, что вы поверили, что это возможно и взяли на себя ответственность и создали кооператив. Далее министерство привлекло инвестора, который профинансировал завершение этого строительства", - привели в пресс-службе слова замначальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики региона Андрея Любимова.