Механизм признания домов ветхими планируется принять во втором квартале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Правительство России во втором квартале 2021 года утвердит механизм признания домов ветхими, а также перечень случаев предоставления субсидий застройщикам при переселении из аварийного жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об в пятницу сообщил директор департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаил Гилев.

"Оба этих документа мы планируем принять во втором квартале, они подготовлены и проходят процедуру согласования", - сказал Гилев на заседании совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева в режиме видео-конференц-связи.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Как сообщалось, в 2018 году Минстрой выносил на обсуждение критерии для признания жилья аварийным или ветхим. Предлагалось ввести понятие "ограниченно работоспособного (ветхого) многоквартирного дома". Согласно презентации Минстроя, которая есть в распоряжении ТАСС, приказ ведомства "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии" находится в стадии подготовки.

"Нормативные правовые акты, необходимые для реализации комплексного развития территории подготовлены и находятся в Минюсте России, срок внесения - до 15 апреля 2021 года", - добавляется в презентации.

Путин в августе 2020 года поручил проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Тогда на совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Аварийным считается жилье, которое непригодно для проживания, в то же время понятие ветхого жилья до сих пор законодательно не закреплено.