В Пермском крае планируют строить жилье с использованием инфраструктурных облигаций

ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края и ДОМ.РФ подписали меморандум о совместной реализации в регионе комплексных проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций, запустить которые планируется уже в этом году. В планах - поддержать проект развития инновационного кластера "Новый Звездный" с крупными промышленными объектами для госкомпаний "Роскосмос" и "Ростех", построить краевую музыкальную школу для одаренных детей, универсальный дворец спорта и другие проекты, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Роскосмос строит здесь цех по сборке новейшего космического двигателя РД-191, а Ростех возводит испытательный стенд для нового авиационного двигателя ПД-35. Эти объекты требуют инфраструктуры для работников, в частности, строительства порядка 50 тыс. кв. метров жилья и социальных объектов. Механизм облигаций позволит нам привлечь финансирование для этого масштабного проекта", - приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, механизм инфраструктурных облигаций позволяет привлекать "длинные" деньги на создание транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также социальных объектов.

Также Махонин обсудил с Мутко возможность разработки ипотечной программы на территории края и создания первого арендного дома, что даст возможность по увеличению объемов жилищного строительства. В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" перед Пермским краем стоит задача - нарастить к 2030 году годовой объем ввода до 1,63 млн кв. метров. В прошлом году этот показатель составил 1,19 млн кв. метров. По данным регионального Минстроя, С 2021 по 2030 годы в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 14,9 млн кв. метров жилья.