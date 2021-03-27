Хуснуллин поручил к 2023 году решить проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Хабаровского края за два года полностью решить проблему с долгостроями и помочь обманутым дольщикам. Об этом он сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в регион.

"[На прошедшем в Хабаровске совещании по социально-экономическому развитию региона] мы посмотрели вопросы, связанные с жилищным строительством. Поставили задачу, чтобы все проблемы обманутых дольщиков 2023-м годом закончить. Это для Хабаровского края острая проблема, которую надо решать", - сказал Хуснуллин.

Ранее правительство региона, Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин договорились о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков. Кроме того, министерство строительства региона и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства заключили соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков.

В регионе 35 проблемных объектов. Это треть от общего числа долгостроев всего Дальневосточного федерального округа. Договоры с физлицами имеются по 17 объектам, всего там насчитывается 1 127 обманутых дольщиков. Часть домов достроят, остальным гражданам выплатят компенсации.