Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает около 1,5-2 млн человек. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В стране сегодня 1,5-2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза. То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что сегодня в стране улучшается эпидемическая ситуация и снижается число заразившихся коронавирусной инфекцией, поэтому планируется рассмотреть вопрос об упрощении пересечения границ РФ для рабочих. При этом, по словам Хуснуллина, проблему дефицита строителей также будут решать за счет обучения и переквалификации кадров.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. При этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. В свою очередь, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении", механизм для массового въезда строителей из других стран пока прорабатывается.