Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы с Центральным банком, с рядом крупнейших банков провели ряд встреч и договорились в этом году все-таки выпустить такой ипотечный продукт (специальную программу по ипотеке на ИЖС - прим. ТАСС). Наверное, он будет подороже, чем обычный, потому что нет залога реального. Мы его в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и перекредитоваться по стройке", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что сегодня наблюдается высокий спрос на ипотеку под индивидуальное строительство. По его словам, в целом развитие рынка ИЖС является одной из "точек роста" для строительной отрасли страны.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному cобранию в 2020 году призвал кабмин и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой разработал проект программы развития ИЖС. Целями программы является повышение доступности и качества жилья для за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.

Поданным ЦБ РФ, средневзвешенная ипотечная ставка на 1 февраля этого года составляла 7,23%.