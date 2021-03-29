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Депутаты Госдумы хотят расширить число регионов, где могут продлить льготную ипотеку

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, парламентарии рассчитывают, что инициативу распространят на экономически слабые регионы, где ипотека могла бы поддержать как людей, так и смежные отрасли, включая строительную

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы будут работать над расширением числа российских регионов, в которых может быть продлено действие льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% годовых. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Центробанк уже назвал 24 региона, где льготная ипотека может быть продлена. Мы будем работать над расширением этого списка", - сказал он.

По словам Аксакова, парламентарии рассчитывают, что инициатива будет распространена на экономически слабые регионы, где ипотека могла бы поддержать как людей, так и смежные отрасли, включая строительную.

"Мы хотим продлить действие программы хотя бы в модифицированном виде. Сейчас определяются конкретные категории граждан, которые смогут претендовать на льготы. Это в первую очередь молодые семьи, а также россияне с детьми", - уточнил он.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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