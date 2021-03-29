Депутаты Госдумы хотят расширить число регионов, где могут продлить льготную ипотеку

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы будут работать над расширением числа российских регионов, в которых может быть продлено действие льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% годовых. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Центробанк уже назвал 24 региона, где льготная ипотека может быть продлена. Мы будем работать над расширением этого списка", - сказал он.

По словам Аксакова, парламентарии рассчитывают, что инициатива будет распространена на экономически слабые регионы, где ипотека могла бы поддержать как людей, так и смежные отрасли, включая строительную.

"Мы хотим продлить действие программы хотя бы в модифицированном виде. Сейчас определяются конкретные категории граждан, которые смогут претендовать на льготы. Это в первую очередь молодые семьи, а также россияне с детьми", - уточнил он.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.