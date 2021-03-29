Девелоперы ждут активизации строительства жилья после очередного открытия границ

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Активизация жилищного строительства и стабилизация цен на строительные работы возможны после очередного этапа открытия границ со странами СНГ. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в понедельник эксперты.

Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном, а также увеличивает число регулярных рейсов с Белоруссией, Арменией и Азербайджаном.

"С открытием границ постепенно будет увеличиваться количество строек - приток мигрантов позволит девелоперам продолжить "замороженные" вследствие пандемии проекты и более активно начать развивать новые. Мы с позитивом относимся к открытию границ и зарубежных авиарейсов", - сказал ТАСС управляющий партнер, генеральный директор строительной компании GPGroup Игорь Грецов. По его словам, приток мигрантов в Россию также увеличит конкуренцию на рынке труда, а это повлияет на стабилизацию цен на строительные работы.

Очередной этап открытия границ и возобновление авиасообщения - долгожданная новость для девелоперов, считает руководитель управления генподрядных работ девелоперской группы компаний "Инград" Светлана Бабкина. "Сегодня мы ощущаем острую нехватку специалистов из Таджикистана, а также из соседнего Узбекистана. После снятия ограничений мы сможем полностью восполнить дефицит рабочих на наших объектах. Увеличение числа рейсов позволит авиакомпаниям снизить цены на билеты, что также будет способствовать притоку рабочих на площадки", - сказала собеседница агентства.

Пандемия не могла не сказаться на ситуации в строительной отрасли - произошел серьезный отток рабочих из стран СНГ и ближнего зарубежья, прокомментировал исполнительный директор группы компаний "Страна девелопмент" Артем Божедомов. "Возобновление авиасообщения со странами Средней Азии приведет к возвращению ряда рабочих. Возвращение мигрантов косвенно отразится и на ценах, ведь больше такой причины для их повышения нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что большой дефицит массовой рабочей силы сейчас есть в сфере благоустройства, чистовой отделки, фасадных работ.

Возобновление авиасообщения с рядом соседних стран поможет восполнить дефицит рабочей силы на стройплощадках Москвы, который сегодня составляет примерно 25-30%, отметил, в свою очередь, директор департамента девелопмента группы компаний "А101" Павел Турков. Однако, по его словам, возможно, резкого притока мигрантов на российские стройки и не произойдет, даже несмотря на уровень зарплат в 90 тыс. рублей по некоторым специальностям. "Российские компании, специализирующиеся на оказании услуг подряда на строительных площадках Москвы, конкурируют за рабочую силу с девелоперами из того же Узбекистана или Азербайджана, где в последнее время ведется активное строительство", - напоминает эксперт.

О профилактике на стройках

Девелоперы продолжают проводить мероприятия, введенные весной 2020 года из-за пандемии, в связи с приездом мигрантов контроль может быть усилен, рассказали собеседники агентства.

В частности, как пояснил Турков, на каждой проходной к объектам "А101" любому человеку, независимо от должности, измеряют температуру, людей с признаками простуды на стройплощадки не пускают. Кроме того, действует выездной санитарный контроль, который без предупреждения заезжает на площадки с проверкой состояния здоровья бригад. "Сотрудники, чья деятельность непосредственно связана со строительством или регулярным общением с клиентами, еженедельно сдают ПЦР-тесты. Кроме того, на стройках действуют правила социальной дистанции. Везде, где это возможно, все рабочие снабжаются масками, перчатками и антисептиками", - пояснил эксперт.

На стройплощадках группы компаний "Инград" еженедельно проводится выборочное тестирование строителей на коронавирус, в обязательном порядке тестируются новые рабочие бригады, а также осуществляются экспресс-тесты. На объектах постоянно дежурит медработник, который три раза в день осуществляет проверку. Кроме того, организованы изоляторы для сотрудников с подозрением на заболевание. Также заключены контракты с медицинскими организациями для изоляции и лечения в частных обсервациях инфицированных или строителей с подозрением на заболевание.

О дефиците строителей

На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза. Вице-премьер подчеркивал, что дефицит строителей - один из основных сдерживающих факторов развития стройки.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. При этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. В свою очередь, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении", механизм для массового въезда строителей из других стран пока прорабатывается.