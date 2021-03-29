Минстрой направил 14,7 млрд рублей на почти 5,6 тыс. жилищных сертификатов в 2021 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ направил более 14,7 млрд рублей на жилищные сертификаты почти 5,6 тыс. семей из льготных категорий в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выпущен приказ о реализации 5 563 государственных жилищных сертификатов. Общая сумма финансовой поддержки в приобретении жилья с их использованием составит в 2021 году более 14,73 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, жилищные сертификаты получат более 1 тыс. семей, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах, а также участников ликвидаций последствий таких аварий, большую часть из них - 340 сертификатов - направят в Брянскую область. Кроме того, почти 1,5 тыс. жилищных сертификатов получат вынужденные переселенцы, из них 881 сертификат - жители Республики Ингушетия. Также жилищные сертификаты выделят почти 1,9 тыс. выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей, 206 сертификатов - для переселенцев из закрытых административно-территориальных образований и 552 сертификата - для переселенцев с территории комплекса "Байконур".

Государственные жилищные сертификаты предоставляются в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". За 24 года с начала реализации института государственных жилищных сертификатов их получило уже более 330 тыс. семей, перед которыми у государства имелись жилищные обязательства.