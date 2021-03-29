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Хуснуллин полагает, что коммунальные квартиры исчезнут в России к 2030 году

Вице-премьер РФ ранее сообщал, что к этому сроку в стране планируется построить более 1 млрд кв. м жилья

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Коммунальные квартиры могут исчезнуть в России к 2030 году, им на смену придет индивидуальное жилье. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Думаю, больший объем коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры - либо в аренду, либо в собственность - будет решен к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, когда в России исчезнут коммунальные квартиры и каждый человек будет жить отдельно в своей или съемной квартире.

Ранее Хуснуллин, сообщал, что к 2030 году в России планируется построить более 1 млрд кв. м жилья, каждый пятый метр жилья должен стать новым.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
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